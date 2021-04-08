تفاصيل اليوم الثالث لمؤتمر جامعة عين شمس التاسع "جامعات الجيل الرابع"

بدأت صباح اليوم الجلسة الأولى لليوم الثالث بمؤتمر جامعة عين شمس التاسع "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات" برئاسة الدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د حنان الشاعر وكيل كلية البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث بمحورين هامين هما:



١-التغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على الزراعة المصرية ويناقشه ا.د أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الزراعية للأراضي الجافة (ALARI) ، كلية الزراعة، جامعة عين شمس.



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٢-الاستراتيجية الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء ويناقشه د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، ا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة.

وأبرز الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الزراعية للأراضي الجافة (ALARI) ، كلية الزراعة، جامعة عين شمس التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها التأقلم مع تزايد ندرة المياه وتناميها وعدم التوازن بين السكان وموارد المياه المتاحة إلى جانب إزالة الغابات وانتشار التصحر، كذا مشاكل التملح ، وتعثر النظم الإيكولوجية المائية، فضلاً عن تصاعد المنافسة على المياه والقيود المفروضة عليها، و تأثير التغير المناخي العالمي، وأزمة إدارة المياه.



وأكد أبو حديد من خلال نتائج الدراسات أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ومن ثم انتشار العديد من الأمراض النباتية الفطرية، وكذلك الإصابات الحشرية المختلفة.



وأوضح د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء متحدثا عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الغذائية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي الوحيدة التي لديها التفويض الحصري والوحيد للإشراف على سلامة الغذاء وإدارة الطعام والواردات والصادرات.

وأكد أن الهيئة وضعت تطبيقات وإجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات للتأكد من توافر الإشراف المناسب على متداولي الغذاء وضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة بما يتماشى والأعمال المسندة إليهم، كذلك حصول المسئولين على وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال.

وفيما يتعلق بفكر الهيئة في المستقبل أشار إلى أن نظام الرقابة في الهيئة يعزز من قوة الرقابة داخل الحدود تدريجيا بما يزيد من الاعتماد على التدابير الوقائية وخفض العبء على آليات الرقابة اللاحقة على الحدود، وعن الرقابة على الزراعة أوضح أنها تتم على مراحل تركز في العام الأول على المبيدات بالتطبيق الآمن لها على جميع الزراعات في مصر، وفي العام الثاني يطبق على المياه وهكذا حتى نصل إلى تقديم غذاء آمن تماما للمواطن المصري.

وفي ختام الجلسة تم مناقشة المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية بإنشاء الدلتا الجديدة وآثارها الإيجابية في زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في الري باستخدام نظام المعالجة الثلاثية، وكذلك الإجراءات التي سوف تتبعها هيئة سلامة الغذاء في تحليل المنتجات الغذائية والزراعية للكشف عن متبقيات المبيدات والعناصر الغذائية والتأكد من مطابقتها للمعايير العلمية قبل طرحها في الأسواق المصرية.