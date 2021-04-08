افتتاح معرض أهلًا رمضان فى أرض المطاحن بالجيزة

بتخفيضات 30%

يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معرض اهلا رمضان لتوفير السلع والمستلزمات الرمضانية لأهالي الجيزة بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعرض يوفر جميع السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل ل 30%، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إقبال كبير من المواطنين في كل عام.

ويقام معرض «أهلا رمضان» في منطقة أرض المطاحن، بشارع الملك فيصل بحي الطالبية.

معرض أهلا رمضان بالجيزة

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