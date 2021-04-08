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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بداية من ١٥ أبريل

الأحد القادم.. بدء التقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

صدى البلد

 

 

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من " البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP" الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من " 11 أبريل إلي 15 مايو 2021 "بهدف تأهيل التنفيذيين للقيادة ممن تنطبق عليهم الشروط.

 

و أوضح الداودي، بأن البرنامج يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية و حرص الحكومة على تأهيل كافة القيادات والكوادر  بمختلف الفئات من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية.

 

وأضاف الداودي، بإن البرنامج يوفر  للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

و تابع الداودى، بأن من يرغب من العاملين فى الجهاز الإدارى بالتقدم عليه زيارة الموقع الالكترونى للأكاديمية www. nta.eg للإطلاع على كافة الشروط الخاصة بكيفية التسجيل.

و أشار محافظ قنا، إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو أحد أهم منتجات الأكاديمية والذي تم إعداده و تصميميه لكي يكون قاطرة التقدم و نبراس أمل و مصنع قيادات المستقبل.

 

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