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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لـ الرمان .. تعرف عليها

الرمان
الرمان

تتعدد فوائد الرمان  الصحية، فهو من الفواكه  اللذيذة والصحية، ويفيد عقلك وجسمك وبشرتك أكثر مما تتوقع.

 

إليكم أبرز  فوائد الرمان  الصحية وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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فوائد الرمان لتحسين الذاكرة

من أبرز فوائد  الرمان  غناه بالبوليفينول، الذي وجد أنه يحسن وظيفة الذاكرة. في إحدى الدراسات ، كان أداء الأفراد الذين يشربون عصير الرمان يوميًا  لذلك إذا كنت تشعر بقليل من النسيان هذه الأيام، أضف كوبًا من عصير الرمان إلى روتينك الصباحي. 

فوائد الرمان لخفض ضغط الدم 

تناول  عصير الرمان يوميًا يخفض ضغط الدم ، ويحسن الكوليسترول ويطهر الشرايين فهو غذاء  صحي للقلب. 

فوائد الرمان لتجديد البشرة الجافة

يساعد عصير الرمان في تجديد البشرة الجافة والباهتة. كما أنه مصدر كبير لفيتامين سي ، الذي عند وضعه موضعياً يمكن أن يحسن ملمس البشرة وإشراقها.

 جرب مقشر الرمان  عن طريق مزج 3 ملاعق كبيرة من بذور الرمان ، 1 كوب من دقيق الشوفان المطبوخ ، 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز و 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام.

 ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

فوائد الرمان فى منع ومكافحة السرطان

تشير الدراسات إلى أن الرمان يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على منع انتشار السرطان. كذلك الرمان يمكن أن يساعد في مكافحة سرطان البروستاتا والثدي والقولون والرئة. 

تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي

 نظرًا لخصائصه القوية المضادة للالتهابات ، يمكن أن يقلل الرمان من ألم المفاصل وتورمها وألمها.

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