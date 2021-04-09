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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاروخ ضرب البيت

راغب علامة يعرب عن ندمه لأشياء ضاعت منه فى الصغر.. فيديو

صدى البلد

قال الفنان راغب علامة، إن العود الذى كان يعزف عليه ضاع مع البيت، موضحًا أن هناك صاروخا ضرب منزله وضاع مع العود.


وأضاف راغب علامة خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي"،  :" هناك أشياء كثيرة فى حياته لم يهتم بها فى الصغر ويندم عليها الآن ".


ولفت إلى أنه كان يمتلك أكثر من 20 عود فى حياته ولم يحافظ على واحد منهم، وتابع : " ياريت كنت احتفظت بـ كل شهادات الدراسة، وكل تكريم فى الصغر".

 

وأضاف راغب علامة: "والدي كان موظفا في المحكمة يؤمن بالعدل وكان يدعم أختي الكبيرة لأنها الوحيدة بين 5 شباب وكانت المدللة لديه".

 

وتابع راغب علامة: "بابا ضربني مرة واحدة في حياتي لأني طلعت على شجرة الجيران وخدت ليمون دون الحصول على إذن، ووالدي قال لي إن ما فعلته سرقة".

 

وأكمل راغب علامة: "في الموقف ده أبويا علمني الأدب وفي حياته لم يضربني مجددا، ولكن والدتي كانت القائدة داخل المنزل وكانت القائمة على تربيتنا".


https://youtu.be/KgCBUqBkXGQ?t=162https://youtu.be/KgCBUqBkXGQ?t=162https://youtu.be/KgCBUqBkXGQ?t=162https://youtu.be/KgCBUqBkXGQ?t=162وأضاف راغب علامة: "والدي كان موظفا في المحكمة يؤمن بالعدل وكان يدعم أختي الكبيرة لأنها الوحيدة بين 5 شباب وكانت المدللة لديه".

 

وتابع راغب علامة: "بابا ضربني مرة واحدة في حياتي لأني طلعت على شجرة الجيران وخدت ليمون دون الحصول على إذن، ووالدي قال لي إن ما فعلته سرقة".

 

وأكمل راغب علامة: "في الموقف ده أبويا علمني الأدب وفي حياته لم يضربني مجددا، ولكن والدتي كانت القائدة داخل المنزل وكانت القائمة على تربيتنا".

 

راغب علامة لبنان الطفولة

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