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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفاضل بين بن عمر وخليل لخلافة فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك تلقوا ترشيحًا من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع أحمد خليل لاعب فريق الافريقي التونسي ومحمد أمين بن عمر لاعب النجم في الموسم المقبل.


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ترشيح الثنائي جاء للانضمام إلى الزمالك لخلافة فرجاني ساسي والذي يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل بعد نهاية عقده وعدم التجديد له حتى الآن.

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد طلبت من مهند عون وكيل ساسي، بالحضور للقاهرة من أجل الجلوس والتفاوض على المقابل المادي وحسم الأمور قبل نهاية العقد ولكنه لا يتعاون بشكل كبير مع إدارة النادي وهو ما أثار استياء المسئولين في القلعة البيضاء.

وتنتظر إدارة الزمالك، الانتهاء من مباراة تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا ومعرفة مصير الفريق في البطولة الأفريقية من أجل تحديد جلسة مع اللاعب بشكل مباشر من أجل إبلاغه بعرضها الأخير وحسم الملف بشكل نهائي قبل نهاية الموسم.

وكان فرجاني ساسي طلب الحصول على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما وجدته إدارة الزمالك رقم مبالغ فيه وعرضت مليون و700 ألف يورو في الموسم ولكن اللاعب رفض وفقا لتقارير صحفية.

الزمالك فرجاني ساسي تونجيت السنغالي محمد أمين عمر ربيع ياسين

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