فى عيد ميلاد شمس .. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة زواجها وطلاقها من لاعب شهير

تحتفل الفنانة شمس بعيد ميلادها وتعد هى أحدى الفنانات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تبرز أدوارها التى قدمتها فى السينما والدراما.

وبرعت شمس في الأدوار الثانوية، وعلي الرغم من كونها لم تحصل على دور البطولة مطلقًا إلا أنها شاركت في العديد من الأفلام السينمائية وكذلك الدراما.

وظهرت شمس في منتصف التسعينيات وحتي الألفينيات وبدأت رويدًا رويدًا تختفي من علي الساحة وتسقط من حولها الأضواء، ولعل ذلك كان سبب قلة أعمالها في السنوات الأخيرة بالإضافة إلي بُعدها عن وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، وحتي ظهرت منذ فترة زمنية وهي علي إحدي الشواطئ برفقة إبنها آدم، وإنتشرت تلك الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعرب متابعيها عن مدي التشابه بينها وبين نجلها، إنها الفنانة شمس.

في اليوم التاسع من شهر إبريل لعام 1976 ولدت الفنانة "صابرين نبيل العسكري” والتي عُرفت فنيًا باسم “شمس”، ونشأت في محافظة الإسكندرية، وبعد المرحلة الثانوية إلتحقت بالمعهد العالي للسكرتارية، وحالفها الحظ أن تدخل إلي مجال الإعلانات التي كانت بمثابة بوابة نفذت منها إلي طريق الفن والتمثيل، وفي عام 1995 كانت بداية ظهورها علي شاشة التليفزيون كممثلة وشاركت في أفلام سينمائية.

في عام 2005 تزوجت شمس من أحد لاعبي النادي الزمالك ومنتخب مصر “مدحت عبد الهادي”، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر طويلًا، حيث إنفصلا بعد مرور 21 يوم علي الزواج.

نُشرت بعض الأخبار حول تعرض “شمس” إلي حادث مؤلم وتناول الخبر العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، حيث ذكرت بأنها خلال سيرها بسيارتها علي جسر “كوبري” الجيزة إصطدمت بالسور الموجود علي جانبيه، ونجاها الله منها.

شاركت “شمس” في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين سينما ودراما، ومن أبرز الأفلام “بالعربي سندريلا، لخمة راس، فيلم ثقافي، حمادة يلعب، الفرح”، ومسلسلات “أين قلبي، هزمتني إمرأة، للعدالة وجوه كثيرة، سوق العصر”.

وخطفت شمس الانظار اليها بصحبة ابنها وذلك من خلال صورة اثارت من خلالها حالة من الجدل الواسع حيث تلقت عديد من التعليقات الايجابية على الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.