إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية.. إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.. وتأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات اليوم

بوتين وميركل قلقان من التوترات شرقي أوكرانيا

قتيل و4 جرحى في إطلاق نار بوسط تكساس الأمريكية

"بومبيو" ينضم لشبكة فوكس نيوز

الإمارات: 2112 إصابة جديدة بـ كورونا و2191 حالة شفاء

الكاظمي: الحوار الاستراتيجي مع واشنطن يدعم حل أزمات العراق

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

في الشأن المحلي، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، بأن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 478 ألفاً و131 حالة.

كما ذكرت الوزارة الإماراتية أن 2191 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، تعافوا من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 463 ألفاً و32 حالة.

إقليميا، قالت صحيفة "الخليج"، إنه تم إرجاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر، الأحد، وذلك لأجل غير مسمى؛ لتكريس عودة الدفء إلى العلاقات المعقّدة بين البلدين، في خطوة مفاجئة عزتها باريس لأزمة فيروس “كورونا”، بينما أكّدت مصادر مطّلعة أنّ أسبابها دبلوماسية.

فيما ذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال أمس الخميس، إن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي تمثل بوابةً لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

وأكد في تغريدة له أن الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات.وأضاف أن الشعب العراقي يستحق العيش في السلم والأمن والازدهار.وختم الكاظمي تغريدته بالقول: “لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات”.

عالميًا، نقلت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعربا عن قلقهما "لتصاعد التوتر" في النزاع بشرق أوكرانيا، وفق بيان صدر عن الكرملين عقب اتصال هاتفي بينهما.

وشدد بوتين أمام ميركل على مسؤولية كييف "التي تهدف استفزازاتها في الآونة الأخيرة إلى تفاقم الوضع عمداّ عند خط التماس".

ومن صحيفة "البيان"، قالت الشرطة إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 4 آخرين عندما فتح مسلح النار في شركة بوسط ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس، في أحدث هجوم في سلسلة العنف المسلح الذي تشهده الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال قائد شرطة المدينة إريك بوسكي للصحفيين إن إطلاق النار وقع في‭ ‬شركة كينت مور كابينتس في بريان بولاية تكساس وإن من المعتقد أن المشتبه به من العاملين بالشركة. ولم يتضح بعد إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن "فوكس نيوز" أعلنت أن مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انضم إلى الشبكة الإخبارية الأمريكية المفضلة لدى المحافظين، بصفة "متعاون".

وقال بومبيو في بيان "سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات "أمريكا أولا" التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة".

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم الجمعة، أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم سول احتجزتها طهران في مياه الخليج في يناير الماضي، حين كانت طهران تضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.