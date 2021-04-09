تغريد إبراهيم.. أصغر معلمة في سوق السمك.. فيديو

عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، تغريد إبراهيم.. أصغر معلمة فى سوق السمك.



ووفقا للتقرير، تعتبر تغريد إبراهيم بطلة رياضية وطالبة، اختارت منذ التحاقها بالكلية طريق النجاح لتقطع فيه خطوات عديدة، حيث اجتازت تدريبات متخصصة فى مجالات مختلفة.



وحققت تغريد مستوى متقدما فى اللغة الإنجليزية، كما حصلت على دورات فى الموارد البشرية والتخاطب وعملت فترة فى التسويق الإلكتروني ونجحت فى أن تكون بطلة فى الكيك بوكس.



وغير القدر مسار تغريد لتصبح معلمة فى سوق السمك، حيث قررت بعد مرض والدها العمل بها بسبب المحنة التى حدثت لهم، وكسرت قواعد المجتمع ونزلت إلى الشارع.



وقالت تغريد إبراهيم، معلمة فى سوق السمك، إنها فى كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان بالفرقة الرابعة، مشيرة إلى أنه فى البداية كانوا يقيمون مشروعا عائليا بسبب خروج والدها معاش مبكر، "قررنا أننا نعمل محل سمك".



وأضافت "تغريد" خلال حوارها عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن والدها شعر بالتعب فنزلت هى بدلا منه من أجل إدارة الحسابات، "وصلت فى الأخر أنى أتقالي معلمة".

