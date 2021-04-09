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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

١٨ لاعبا فى معسكر مفتوح لمنتخب الصالات .. اليوم

صدى البلد

 

ينطلق اليوم الجمعة معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات، ويستمر حتي الإثنين المقبل ، بمشاركة 18 لاعباً ،في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل .

واكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، أن المعسكر المفتوح يهدف إلي رؤية الوجوه الجديدة المنضمة حديثاً للمنتخب عن قرب ، فضلاً عن انتقاء أفضل العناصر وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، بجانب السعي للنزول بالأعمار السنيه للاعبي المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً هم: 

محمود شوبير "الإعلاميين" - جمال عبد الناصر "الإعلاميين" - أحمد فكري صالح "الإسماعيلي"- رجب رمضان 'المنيا" - علاء دونجا "المنيا " - عبد الرحمن بودي "الشرطة " - مصطفي عفرتو "mvp" - محمود تريكه "الإعلاميين" - خالد يسري "المنيا" - محمد سعيد "مستقبل وطن" - علي فرج "الشرطه" - حسام سيف "الإسماعيلي" - المعتز بالله "الإسماعيلي" -  إبراهيم محمد عوض "البنك الأهلي" - مؤمن حمدان "سموحه" - بلال السيد "الاتحاد" - محمد احمد صالح "البنك الأهلي" - محمد طلعت "وادي دجلة".

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