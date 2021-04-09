١٨ لاعبا فى معسكر مفتوح لمنتخب الصالات .. اليوم

ينطلق اليوم الجمعة معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات، ويستمر حتي الإثنين المقبل ، بمشاركة 18 لاعباً ،في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل .

واكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، أن المعسكر المفتوح يهدف إلي رؤية الوجوه الجديدة المنضمة حديثاً للمنتخب عن قرب ، فضلاً عن انتقاء أفضل العناصر وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، بجانب السعي للنزول بالأعمار السنيه للاعبي المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً هم:

محمود شوبير "الإعلاميين" - جمال عبد الناصر "الإعلاميين" - أحمد فكري صالح "الإسماعيلي"- رجب رمضان 'المنيا" - علاء دونجا "المنيا " - عبد الرحمن بودي "الشرطة " - مصطفي عفرتو "mvp" - محمود تريكه "الإعلاميين" - خالد يسري "المنيا" - محمد سعيد "مستقبل وطن" - علي فرج "الشرطه" - حسام سيف "الإسماعيلي" - المعتز بالله "الإسماعيلي" - إبراهيم محمد عوض "البنك الأهلي" - مؤمن حمدان "سموحه" - بلال السيد "الاتحاد" - محمد احمد صالح "البنك الأهلي" - محمد طلعت "وادي دجلة".