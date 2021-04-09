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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تلقينا 110 ألف مكالمة على الخط الساخن من 1يناير حتى 31 مارس 2021

لماذا نجح موسم الإقرارات الضريبية ؟ .. مسئول الاعلام بالمصلحة يجيب

وزارة -المالية
وزارة -المالية

كشفت مها على مسئول الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية ان هذا العام استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معان، وجهد غير مسبوق بذله الجميع لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية الأول للأفراد والذي نجح بجدارة رغم كثرة التحديات.

تابعت : دعوني أكشف من يقف وراء هذا الإنجاز الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والذي يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للتحول الرقمي والدفع الالكتروني.

وأضافت مسئول الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية ،فى بيان صحفي صادر اليوم الجمعة ان الجميع كان له مساهمة حقيقية في خروج الإقرارات الضريبية الإلكترونية فى هذا المشهد المبهر للموسم وكأن الشمس التي عادت لتضيء كل جوانب الحياة في مصر لم تنس منظومتها الضريبية أحد الأدوات السحرية في يد الدولة التي تطوعها لتنفق على التنمية والرخاء وتحسين الدخول وبناء الطرق ، ولكن كان لوزير المالية الدكتور محمد معيط دورا كبيرا في تحريك كل فرد في المنظومة تعليمات لا تتوقف على مدار الساعة ، دعم متواصل للبنية التكنولوجية.. حلول سريعة وعاجلة للاستفادة القصوى من الوقت، ندوات التوعية التي تخطت حاجز جائحة كورونا لتكون أونلاين .

أوضحت مسئول الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية قائلة :لا ننسى دور  الدكتور  إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة ، على دعمه  المتواصل ومتابعته  لكافة الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الذي لم يتوان عن الاستجابة لطلبات المجتمع الضريبي وإنشاء نقاط اتصال وفرق دعم فني في كافة المناطق ، ولولا دعمه وتشجيعه لموظفي المصلحة ما كان هذا الأداء المبهر الذي أدى لنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الكترونيا لأول مره  واتوقع نجاح مبهر أيضا لموسم الاقرارات للأشخاص الاعتباريين والذي سينتهي في 30 ابريل

 وأشارت مسئول الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية اليوم الجمعة الى الدور الكبير الذي قام به مأموري مصلحة الضرائب وقياداتها حيث تم عقد 639 ندوة لنحو 16ألف ممول ، وتم تلقى نحو 110 ألف مكالمة على الخط الساخن من 1يناير حتى 31 مارس2021.


وذكرت ، مسئول الاعلام بمصلحة الضرائب اليوم الجمعة ، انه تم إنشاء 20 مركز إرشاد ضريبي بالغرف التجارية في مختلف محافظات الجمهورية و20 منفذ بقاعة الخزانة العامة بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفني المجاني في 227 مأمورية و29 فرع للحاسب الآلي بمختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة.



 

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