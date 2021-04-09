هل تشتري هاتف سامسونج Galaxy A51 في 2021 ام لا ؟

هاتف سامسونج Galaxy A51

ليس بالضرورة أن تكون غنيا لكي تستخدم هاتفًا ذكيًا.. نعم فكبرى شركات الهواتف المحمولة تحرص دائما على توفير إصدار أو إصدارين على الأقل من الهواتف الذكية التي تناسب أصحاب الميزانية المحدودة.

فعلى غرار هاتف آبل الرخيص ثمناً iphone Se، أصدرت شركة سامسونج هاتفها الشهير Galaxy A51 في العام الماضي، والذي يعد الخيار الأمثل بين الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة.

ونشر موقع "فون أرينا" التقني، أن هاتف سامسونج الاقتصادي الجديد هو الخيار الأمثل بين أقرانه من الهواتف الذكية الغير باهظة الثمن.

فهو يتمتع بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة وذات دقة تصل إلى 1080 بيكسل وألوان رائعة ومعالج متوسط ولكنه جيداً، مع أربع كاميرات في الخلف للتحكم الكامل في الزوايا والأبعاد، ولديه بطارية طويلة العمر وتصميم حديث وجذاب بالمقارنة بالهواتف الأخرى.

فعلى سبيل المثال الهاتف الاقتصادي من آبل لا يتمتع بهذه المميزات، فحجم الشاشة فقط 4.5 بوصة من الطراز القديم، كما أن بطاريته قصيرة العمر بالمقارنة بهاتف سامسونج.

رغم أن الهاتف يتمتع بتصميم جذاب إلا أنه

مصنوع من البلاستيك فهو لا ينكسر مثل الزجاج كما أنه خفيف الوزن.

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة +FHD ، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

يضم هاتف Galaxy A51 كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

ويعمل هاتف Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوى هاتف Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، تدوم لأكثر من 20 ساعة، مع كابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.

و قياساً بسعره الحالي فهو خيار مثالي لمحبي الهواتف الذكية ذات السعر المناسب قياسًا للمواصفات.