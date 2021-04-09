بعد تضامن الأهلي مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن إدارة حكام مصريين قمة رمضان

تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة التراجع عن قرار الاستعانة بالحكام المصريين لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم ١٨ ابريل الجاري خلال شهر رمضان في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع في المسابقة المحلية.

جاء ذلك عقب إعلان النادى الأهلى عن تضامنه مع القلعة البيضاء فى اسناد إدارة قمة رمضان إلى طاقم تحكيم أجنبي وعدم الاستعانة بالعنصر التحكيمي المحلي.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ملف أزمة الحكام المصريين لإدارة قمة رمضان خلال الساعات القادمة.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أصدر بيانا أعرب فيه عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا يعني أبدا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وأضاف أنه عندما التقى رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام والتي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى رئيس الجبلاية رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.‏

على الجانب الآخر، أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له غدا السبت باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.