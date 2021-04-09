زراعة 200 فدان من مياه السيول بـ سد الروافعة

تدرس محافظة شمال سيناء، حاليا زراعة مساحات الأراضي بمياه السيول أمام سد الروافعة بمركز الحسنة، بهدف تفعيل الاستفادة من المياه المحتجزة أمام السد.

وفي هذا الصدد، تفقدت لجنة تضم تخصصات "زراعية ومياه جوفية" المساحات التي تحيط بسد الروافعة للاستفادة من كميات مياه السيول في الزراعة، ودراسة أنسب استخدام للمياه في زراعة مساحة ٢٠٠ فدان بمنطقة أم شيحان.



كما تفقد أعضاء اللجنة المساحات المنزرعة بالقمح والشعير التي تم زراعتها على مياه الأمطار التي هطلت علي المنطقة خلال فترات الشتاء الماضي، وتقدير معدلات إنتاج الفدان الأصناف التي تم زراعتها تحت إشراف مديرية الزراعة.

التوسع في المحاصيل :

وقال المهندس عاطف مطر، وكيل أول وزارة الزراعة بشمال سيناء، إن رؤية المحافظة نحو التوسع في المحاصيل الاستراتيجية من القمح وبنجر السكر قائمة على تشجيع زراعتها في مناطق وسط سيناء ومنطقة بئر العبد.

وأضاف أنه تم طرح أراضي بالمنطقة الصناعية المتوسطة في بئر العبد على المستثمرين، لبدء عمليات استثمارها، وكانت أولى عمليات الاستثمار من شركة الدلتا للسكر لإقامه مصنع لإنتاج السكر من البنجر في المنطقة.

وضمت اللجنة كلا من: المهندس عاطف عبيد مطر، وكيل أول وزارة الزراعة بشمال سيناء، الدكتور صلاح محمد شحاتة رئيس الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية، المهندس أحمد مصطفي أحمد مصطفي، مدير عام بالإدارة العامة للمياه الجوفية، ورافق اللجنة اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينه الحسنة.