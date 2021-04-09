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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح تويوتا GR 86 الرياضية

تويوتا تطرح GR 86 الرياضية الجديدة كليا.. صور

تويوتا toyota gr
تويوتا toyota gr 86

أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح تويوتا toyota gr 86 الرياضية الجديدة والتي تم تطويرها بالتعاون مع سوبارو، وهي ثالث سيارة في مجال GR للعلامة اليابانية بعد GR سوبرا وGR يارس .

تأتي السيارة تويوتا toyota gr 86 الرياضية الجديدة بمحرك 2400 سي سي 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بدون تيربو  بقوة 235 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات ونظام دفع خلفي. 

 تتسارع السيارة تويوتا toyota gr 86  من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.3 ثانية، أي أسرع بـ 1.1 ثانية من الموديل السابق .

وتأتي تويوتا toyota gr 86 بداخلية عملية مع شاشة عرض جديدة 7 بوصة وأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لتويوتا، كما حافظت السيارة على وزنها بـ 1270 كيلوجرام مع تحسن التحكم والتوجيه في السيارة بشكل ملحوظ عن الماضي حسب تصريحات تويوتا.

 تويوتا toyota gr 86  بها معظم ملامح  سوبارو BRZ الجديدة، باختلافات محدودة تشمل الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية LED، وبشكل عام تتمتع السيارة بخارجية أكثر عضلية وجراءة من السابق.

ومن المقرر أن يتم طرح تويوتا toyota gr 86 الجديدة في اليابان أولا بشكل حصري في العام الجاري 2021 ولباقي الأسواق العالمية في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها في امريكا من 30,000 دولار أمريكي أي حوالي 471.000 جنيه مصري . 

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