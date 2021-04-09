خالد النبوي يتصدر تويتر بعد تعرضه لوعكة صحية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خالد_النبوي بعد تعرضة لوعكة صحية شديدة ادت الي نقله للمستشفى



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يشفيه#خالد_النبوي " و "‏الف سلامة ربنا يتم يشفيك ويعافيك ‎#خالد_النبوي".

وقال آخرون "‏ربي يشفيك ويعافيك يا حبيبنا ‎#خالد_النبوي" و "‏ألف سلامة عليك يا فنان ربنا يشفيك و يعافيك يارب ‎#خالد_النبوي".





وأعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.



وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات.

يأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، وسوء حالته الصحية إثر تعرضه لأعراض شديدة من المرض.

شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.