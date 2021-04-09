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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تعليم الوادي الجديد» تختتم برنامج تنمية مهارات اللغة الإنجليزية

مديرية تعليم الوادي
مديرية تعليم الوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم فى الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، ختام فعاليات الأسبوع الثاني للبرنامج التدريبي (تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لغير المتخصصين) والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.


قال “حسن”، في بيان له، اليوم الجمعة، إن البرنامج يأتي في إطار الحرص على تنمية وصقل مهارات الغير متخصصين باللغة الإنجليزية للعاملين بقطاع تعليم المحافظة، حيث شهد هذا الأسبوع تدريب المستهدفين من إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، وفى ختام اليوم منح وكيل المديرية، المتدربين المستهدفين شهادات اجتياز التدريب.

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أوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن البرنامج يستهدف الغير المتخصصين باللغة الإنجليزية وتم تنفيذ الأسبوع الأول للعاملين بديوان المديرية كمرحلة أولى، وسيجري تنفيذ البرنامج تباعا بجميع الإدارات التعليمية

 

من جانب آخر نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد ندوة  بعنوان: (التعاون والعمل الفريقي) بكلية الآداب بحضور الدكتور سري الشريف عميد الكلية، ومحمد حمزة امين عام الكلية وعدد من العاملين بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي  رئيس جامعة الوادي الجديد.
 

قال الدكتور القذافي خلف عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن اللقاء استهدف الجهاز الإداري بكلية الآداب بغرض تنمية قيم وأخلاقيات العمل الإداري.
 

بدأ اللقاء بكلمة للدكتور سري الشريف عميد الكلية والتي اوضح فيها دور جامعة الوادي الجديد  في ترسيخ القيم الإيجابية للعاملين بها وأهمية التعاون والعمل بروح الفريق بين الجهاز الإداري، ثم تحدث الأستاذ محمد حمزة أمين كلية الآداب عن أهمية اللقاء وأعرب عن شكره للجهاز الإداري بالكلية على حسن الآداء والتعاون مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق رسالة ورؤية الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة.
 

أكد مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الدكتور القذافي خلف عبد الوهاب على أهم المحاور التي تم تتناولها الندوة وهما أساسيات ومبادئ العمل الفريقي، ومهارات وأخلاقيات المدير الناجح، والسمات الشخصية الواجب توافرها في المناخ التنظيمي للرؤساء والعاملين على حد سواء: كالإيثار والتضحية، والشورى، والحلم في غير ضعف، والألفة والحكمة، والتركيز علي العلاقات الإنسانية الإيجابية في إطار العمل المهني، ومكافحة الشائعات، وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

 

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