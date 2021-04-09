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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض سينما الأطفال بالإسكندرية للفيلم القصير.. كامل العدد

صدى البلد

أقيم مساء اليوم وبالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية، عرض سينما للأطفال ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في تمام الساعة الثانية ظهرا بمركز الحرية للابداع. 

وعرض البرنامج الذي أقيم بحضور طلبة المدارس خمس أفلام، وهي "التلاجة" للمخرجة هدى فرح، "هاجس" للمخرج عاطف شكري، "مشبك شعر" لعطية خيري، "فرفور" لرشا مجدي، و"صندوق دنيا".

تشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين  – سوريا – المغرب – العراق  – بلجيكا – الجزائر- الأردن  - تونس – الامارات  - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا .

تتكون ادارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

المركز القومي للسينما المصرية مهرجان الاسكندرية مركز الحرية للإبداع عاطف شكري هاجس هدى فرح

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