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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورش ماكان تحصل على فيس ليفت

بورش ماكان تحصل على فيس ليفت ثاني جديدة.. صور

بورش ماكان 2022 فيس
بورش ماكان 2022 فيس ليفت

 تعتبر بورش ماكان porsche macan هي ثاني أعلى سيارة مبيعاً في مجال بورش بعد موديل كايين بفارق عدة آلاف من النسخ فقط، ما يوضح الأهمية القصوى للكروس أوفر الرياضية للعلامة . 

وتعمل بورش الان علي استراتيجية جديدة للعلامة مما يجعلها منهمكة و تعمل على فيس ليفت ثاني للسيارة بورش ماكان porsche macan كما هو واضح من الصور التجسسية التي تم التقاطها .

ومن أهم التغييرات الداخلية في بورش ماكان porsche macan ، إزالة معظم الأزرار التقليدية على الكونسول الأوسط لصالح ضوابط لمسية مماثلة لكايين وباناميرا الأحدث، وقد نرى تحديثات للمحركات ولكن لا توجد تأكيدات بعد، وسنعلم المزيد عن ماكان المحدثة خلال الأشهر القادمة.

وكما نوهت بورش سابقا أن الجيل القادم للسيارة بورش ماكان porsche macan سيكون كهربائيًا بالكامل مع الكشف عنه خلال 2022، ولكن لا يعني ذلك نهاية ماكان بمحركات الاحتراق الداخلي قريباً.

التحديثات القادمة للسيارة بورش ماكان porsche macan ستضمن استمرار الجيل الحالي بالتوازي مع الجيل الكهربائي القادم حتى 2024 تقريباً، ومن المتوقع الكشف عن نسخة الفيس ليفت في نهاية العام الجاري بتحديثات خارجية محدودة للغاية.

ويتسائل الكثير من محبي علامة بورش عن مصير باناميرا منذ انطلاق السيارة  بورش تايكان الكهربائية العام الماضي ، والتي بدأ إنتاج الجيل الثاني لها في 2017 مع انتهائه في عام 2024 و اقترح البعض أن بورش تايكان قد تحل محل بورش باناميرا بشكل طبيعي بعد جيلها الحالي وتسليم الراية لباناميرا .

وبالكاد كانت توجد اقتراحات أخرى تشير إلى استمرار بورش باناميرا بمحركات احتراق داخلي مع تقنية هايبرد لتحسين استهلاك البنزين و الحفاظ علي البيئة ، مع العلم أن بورش صرحت مسبقًا إن 80% من مبيعاتها ستكون كهربائية بحلول عام 2030 ؛ مما يعني أن 20% من سيارات بورش على الأقل ستكون سيارات هايبرد.

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