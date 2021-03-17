سيارات مستقبلية قادمة من بورش وأودي وبوجاتي وفولكس فاجن خلال 2021





أول السيارات الجديدة ستكون للعلامة الأم فولكس واجن و ستكون السيارة ID.5 الكهربائية التي ظهرت أكثر من مرة مؤخرًا أثناء اختبارات الطقس البارد، كما ستطرح الشركة ثلاثة موديلات للسوق الصيني هذا العام و هي ID.4 كروز وID.4 إكس وID.6 بثلاثة صفوف مقاعد.





ثم تليها أودي التي ستطرح أربعة موديلات جديدة هذا العام وهي إي ترون GT سيدان، Q4 إي ترون، Q5 سبورتباك، Q5 هايبرد بالقابس والتي تعتبر توجها عالميا للسيارات الكهربائية و الابتعاد عن السيارات التي تعمل بالبنزين .





أيضا علامة بنتلي ستطرح بنتايجا الهجينة بالقابس خلال 2021، مع سيارة هجينة أخرى، ربما فلاينج سبير أو كونتيننتال GT، بينما ستكشف بوجاتي عن إصدار شيرون جديد في الأشهر القادمة.



وبعد ذلك تتجه علامة سكودا لتطرح ثلاثة موديلات وهي سكودا فابيا الجيل الجديد، و سكودا كودياك فيس ليفت، فئة GT كوبيه رياضية لموديل إنياك SUV الكهربائي. وبعد ذلك تتجه علامة سكودا لتطرح ثلاثة موديلات وهي سكودا فابيا الجيل الجديد، و سكودا كودياك فيس ليفت، فئة GT كوبيه رياضية لموديل إنياك SUV الكهربائي.





أما بورش فستطرح تايكان كروس توريزمو الجديدة، وإصدار 911 جديد للطرق الوعرة، وماكان كهربائية بالكامل، بينما ستطرح لامبورغيني هوراكان STO الجديدة هذا العام.



أعلنت مجموعة فولكس واجن عن أهم الموديلات القادمة لعلاماتها المختلفة التابعة لها خلال 2021، ويشمل ذلك الموديلات التي تم تدشينها العام الماضي ولكن تأخر انطلاقها في الأسواق إلى العام الجاري بسبب ظرف خارجة عن إرادتها و الخاصة بالتصنيع و الشحن بسبب جائحة كورونا التي اثرت علي المشهد العالمي لسوق السيارات .