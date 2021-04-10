حكم المسح على القدمين عند الوضوء لصعوبة غسلهما في مكان العمل..الافتاء توضح

المسح على القدمين في الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز المسح على القدمين عند الوضوء في مكان العمل لصعوبة غسلهما؟”.

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسح على القدمين فى الوضوء لا يصح، لأن القدم من الأعضاء التى تغسل في الوضوء، والغسل معناه سيلان الماء على العضو.



أضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أنه لا يجوز أن يبل الإنسان يده بالماء ويمسح بها على القدم، فالمسح لا يسمى غسلا، فلا يصح أن أمسح على قدمي في الوضوء.



أشار أمين الفتوى إلى أنه لو تعذر على الإنسان أن يقوم بغسل قدمه في مكان العمل، فمن الممكن أن يتوضأ قبل ذهابه لعمله وضوءا كاملا مع غسل القدمين، وبعد ذلك يرتدى شرابا وهو في العمل يمسح على هذا الشراب.



أوضح أمين الفتوى أنه يشترط فى الشراب الذى سيمسح عليه عند الوضوء أن يكون طاهرا ويغطي المكان الذى يغسل فى الوضوء، ولا يكون مقطوعا.



ونوه أمين الفتوى إلى أنه إذا لم يكن يرتدى الإنسان شرابا فلابد من غسل القدمين وهذا هو الحل فى هذه المسأل لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" فالأرجل هنا معطوفة على المغسولات.