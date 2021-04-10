مخالفة تعليمات الأمن والسلامة ..المرور السعودي يستوقف سيارتين فى الأحساء

أعلن المرور السعودي عبر الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ضبطه لقائدي سيارتين تسابقا في ممشى حي النسيم في الأحساء غير ملتزمين بالأنظمة المرورية وتعليمات الأمن والسلامة مما يهدد امن و سلامة المواطنين .

وذكر حساب المرور السعودي عبر تويتر عن تلقي مرور الأحساء بلاغًا من أحد المواطنين موثّقًا بالفيديو، وشكرت إدارة المرور من تقدّم بهذا البلاغ قائلة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وكشفت الإدارة العامة للمرور السعودي مؤخرا، الغرامة المقررة حال عدم حمل رخصة القيادة، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى ألفي ريال.

وقال المرور السعودي، إنَّ الغرامة المالية المقررة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وفقا صحيفة عاجل.

ونشر المرور السعودي جدولًا لعدد من المخالفات والتي يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال، بينها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حالة سحب الرخصة، قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، ترك أجسام على الطرق تعرض السلامة العامة للخطر، النزول أو الركوب أثناء سير المركبات وإجراء أي تعديل أو إضافة علي جسم مركبة يغير معالمها دون اتخاذ الإجراءات النظامية .