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أخبار العالم

المرور السعودي: غرامة قد تصل لألفي ريال لعدم حمل رخصة القيادة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، الغرامة المقررة حال عدم حمل رخصة القيادة، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى ألفي ريال.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على تساؤل لأحد المواطنين، قائلًا: كم تقدر مخالفة عدم حمل رخصة قيادة.. ابني جت عليه مخالفة 1000 علمًا بأنها أول مخالفة). 

وقال المرور السعودي، إنَّ الغرامة المالية المقررة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وفقا صحيفة عاجل.

ونشر المرور السعودي جدولًا لعدد من المخالفات والتي يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال، بينها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حالة سحب الرخصة، قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، ترك أجسام على الطرق تعرض السلامة العامة للخطر، النزول أو الركوب أثناء سير المركبات وإجراء أي تعديل أو إضافة علي جسم مركبة يغير معالمها دون اتخاذ الإجراءات النظامية .
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