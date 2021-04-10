البنك المركزي: 2.5 تريليون جنيه حجم محفظة القروض العام الماضي

ارتفعت أرصدة القروض التي قدمها الجهاز المصرفي للعملاء بنهاية العام الماضي إلي 2.46 تريليون جنيه بعد أن كانت 2.42 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ2.4 تريليون جنيه في أكتوبر 2020.

قال تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن جملة القروض التي قدمتها البنوك للحكومة وصلت لـ 817.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 787.614 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ765.8 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

كانت تلك القروض بالعملة المحلية بقيمة 542.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 512.8 مليار جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ491 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

ووصلت قروض الحكومة بالعملة الاجنبية إلي 2.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.75 تريليون جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ 2.75 تريليون جنيه في اكتوبر 2020.

وصلت القروض المقدمة لعملاء البنوك من خارج الحكومة إلي 1.64 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.63 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.62 تريليون جنيه في أكتوبر 2020.