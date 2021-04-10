لبنان..ارتفاع كبير فى أسعار الدولار اليوم السبت

قفز الدولار في لبنان، خلال تعاملات اليوم السبت 10 أبريل 2021، بنحو 500 ليرة في السوق السوداء (الموازية).

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي، مما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أزمة اقتصادية.

كان رياض سلامة حاكم البنك المركزي حذر في خطاب للمدعي العام اللبناني الأسبوع الماضي، من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي.

في حين أغلق بنك "ولز فارجو" حسابا دولاريا للبنك المركزي، وأغلق "إتش.إس.بي.سي" حسابه بالجنيه الإسترليني، وذلك بحسب 3 مصادر من القطاع المصرفي والقضاء.

وقفز سعر الدولار في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 12650 ليرة للشراء و12700 ليرة للبيع، مقابل 12200 ليرة للشراء و12250 ليرة للبيع، أمس.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.