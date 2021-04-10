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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد: طقس الغد بارد والملاحة مضطربة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

ويبقى الطقس غدا بارد ليلا، على القاهرة الوجه البحري مائل للبرودة على باقي الأنحاء، وعن الظواهر الجوية المؤثرة، يكون هناك نشاط  للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الملاحة مضطربة في البحر الأحمر وسرعة الرياح تصل إلى 70/80 كم/ س) وارتفاع الموج يتراوح ما بين 4 لـ 6 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا درجات الحرارة

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