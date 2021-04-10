عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية

الصين تفرض غرامة بقيمة 2.75 مليار دولار على مجموعة Alibaba للتجارة الإلكترونية

على بابا للتجارة
على بابا للتجارة الالكترونية

فرضت الصين اليوم "السبت" غرامة قياسية بلغت 18 مليار يوان أي ما يعادل 2.75 مليار دولار على مجموعة Alibaba القابضة، عملاق التجارة الإلكترونية، بعد أن وجدت هيئة لمكافحة الاحتكار أنها أساءت استغلال وضعها المهيمن بالسوق لأعوام.

 

وتشكل الغرامة حوالي %4 من إيرادات علي بابا في الصين عام 2019، وهي تأتي وسط حملة على مجموعات شركات التكنولوجيا وتشير إلى أن تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار على منصات التجارة الإلكترونية دخل عهدا جديدا في الصين بعد عدم تدخل لسنوات.

 

وخضعت إمبراطورية Alibaba للتجارة الإلكترونية لتدقيق مكثف في الصين منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير جاك ما علنا الأجهزة التنظيمية في البلاد في أكتوبر الماضي.

 

وبعد شهر، أحبطت السلطات الصينية اكتتابا أوليا كانت شركة Ant Group، ذراع Alibaba المالية على الإنترنت، تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار.

 

وبعدها أعلنت الإدارة الصينية لقواعد السوق عن فتح تحقيق متصل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار مع الشركة في ديسمبر الماضي.

 

وقالت إدارة قواعد السوق إنها خلصت إلى أن مجموعة Alibaba "تسيء استغلال هيمنتها السوقية" منذ عام 2015 من خلال منع تجارها من استخدام منصات إلكترونية أخرى.

 

وأضافت أن هذا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار بالصين من خلال إعاقة التجارة الحرة في السلع والمساس بمصالح البائعين.

 

وقالت مجموعة Alibaba في بيان إنها تقبل العقوبة و"ستعمل على الامتثال امتثالا تاما".

 

وتزيد الغرامة عن ضعفي تلك التي دفعتها شركة Qualcomm، أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم، عام 2015 في الصين بسبب ممارسات تمنع المنافسة.

الصين العقوبة التجارة الإلكترونية الغرامة المنصات الالكترونية علي بابا

ترشيحاتنا

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

شاهد.. ظهور كادجار موديل 2022 شبيهة القاشقاي

106 سنوات أحكام بالسجن.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية حول أكبر قضية غسيل أموال

الطرق الصوفية تلغي موكب رؤية هلال رمضان

توقف الصيد بعزبة البرج فى دمياط بسبب سرعة الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

الرئيس التونسي يشيد بقوة مصر في مواجهة التحديات.. ويحذر من تقسيم ليبيا

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

مستشار الرئيس : لا يوجد لقاح يعطي مناعة كاملة من الإصابة حتى الآن

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

المزيد