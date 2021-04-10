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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حمادة هلال يوجه الشكر للمشاركين في كليب "مشتاقين"

حمادة هلال
حمادة هلال

حرص الفنان حمادة هلال على توجيه الشكر للفنانين والمشاركين في الكليب الجديد الخاص به “مشتاقين”.

 

ونشر هلال مقطع من أغنية مشتاقين من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،وكتب عليه معلقا:"كليب #مشتاقين الان على قناة اليوتيوب الرسمية، بشكر اصحابي وحبايبي النجوم المشاركين في هذا العمل في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق.

الأغنية  من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.

ويشارك حمادة هلال في الموسم الرمضاني بمسلسل “المداح”.

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهرماهر

 

حمادة هلال اغنية مشتاقين المداح

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