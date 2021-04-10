العراق.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يُقيمه جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الوكالة الرسمية واع:"إن المؤتمر الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي شهد مشاركة عدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل عن التحالف الدولي في العراق ووزراء وقادة أمنيين".

وفى سياق آخر كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،قد وصل اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة ، أحمد الصحاف، إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وصل إلى بغداد".