بناء جديد وإعادة ترميم.. افتتاح 61 مسجدا جديدا بالجيزة في أخر 7 أشهر

شهدت محافظة الجيزة أمس، افتتاح مسجد النور بالمنصورية بمركز منشأة القناطر بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك تزامنا مع احتفالات بـ العيد القومي للجيزة .

افتتاح مسجد النور بالمنصورية جاء تزامنا مع افتتاح 4 مساجد أخرى داخل محافظة الجيزة، ما بين مساجد جديدة ومساجد كانت تشهد إحلال وتجديد، وهى مساجد: مسجد النور في قرية المنصورية بمدينة أوسيم، ومسجد أحباب رسول الله في الشوبك الشرقي في مركز الصف، ومسجد الرحمن بمنشأة كاسب بمركز البدرشين، ومسجد أبو عبيدة بكفر غطاطي بمدينة كرداسة، ومسجد الحمد والرجاء بمنطقة مدكور الهرم.

وخلال الافتتاح أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن محافظة الجيزة شهدت نقلة كبيرة في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وتجديدها وصيانتها وترميمها منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، حيث تم افتتاح 61 مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها 48 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وترميمًا، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ 1332 مسجدًا ، منها 1242 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و 90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ومن جانبه أوضح محافظ الجيزة أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح .