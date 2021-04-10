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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عداد كورونا.. الأردن يسجل 3145 إصابة و 62 وفاة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم  تسجيل 3145  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (662395) حالة.

وسُجّلت الصحة الاردنية  (62) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7708) حالات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.65%)، مقارنة مع (12.39%) يوم أمس، حيث تمّ إجراء (24,854) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات ((6,294,123 فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7183) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (588,353) حالة.

الأردن وزارة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية عداد كورونا

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