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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللى معاه ربنا دايما كسبان.. آيتن عامر توجه رسالة لـ جمهورها

ايتن عامر
ايتن عامر

وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة: "يوما ما ستشكر نفسك لانك لم تستسلم.. دقوا الطبول 🥁🥁🥁🥁🥁
#اللى_معاه_ربنا_دايما_كسبان 💪🏽💪🏽💪🏽".

 

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

 

مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

أعمال ايتن عامر اخبار أيتن عامر صور أيتن عامر رسالة مسلسل فرصة تانية

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