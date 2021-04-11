لماذا صلاة التراويح في المنزل أفضل من المسجد؟.. أمين الإفتاء يجيب بالدليل

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة التراويح سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد بابا عظيم من أبواب الخير، لافتًا إلى أن الصيام يوم واحد تطوعًا لله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفًا.

وأضاف خلال فيديو مسجل له عبر صفحة دار الافتاء، أن السنن لها أجر كبير عند الله، مشيرًا إلى أن الصيام تحقق المراد والتوبة للمسلم، وتبعده عن النار، مؤكدًا أن مجئ رمضان له جمال.

وتابع أمين الفتوى أن المسلم يرجع لله مرة ثانية خلال شهر رمضان، لأنه يكون طوال عام منشغلًا بأمور الدنيا، مضيفًا أن شهر رمضان يهذب النفس فمن أراد أن يترك السجائر أو محرمًا عليه أن يتهذب ويصوم في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن صلاة التراويح فى المنزل أفضل من صلاتها في المسجد، مشيرًا إلى أن العبادة لله لها قدسيتها ويفضل فيها الاتقان والتركيز خاصة فى الصلاة.

ونوه إلى أن شهر رمضان المبارك فرصة للتخلص من حبنا للدنيا وتعلقنا بها، مؤكدًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة".