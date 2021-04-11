3 نصائح بسيطة للحفاظ على نظافة السيارة

تشكل نظافة السيارة أهمية كبيرة لدى الكثير منا، وخاصة في هذه الفترات التي يتعرض إليها العالم لجائحة فيروس كورونا، فمن الأمور الضرورية أن تبقى مقصورة القيادة نظيفة بقدر المستطاع، وخالية من الأتربة و الغبار المترسب على تابلوه السيارة والأجزاء الداخلية، وذلك لكي نتمتع بحياة صحية وإطلالة رائعة ومظهر رائع للسيارة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لقائدي السيارات حول طرق الحفاظ على نظافة السيارة.

1– سلة مهملات صغيرة

هناك الكثير من الأشكال الخاصة بصندوق المهملات الصغير، والتي من الممكن أن نقوم بإقتنائها بسهولة من أحد المتاجر الخاصة ببيع كماليات السيارات، حيث يتم وضعها داخل قمرة القيادة أو بالمقاعد الخلفية، للابقاء على نظافة السيارة دائمًا.

2– فتحات التهوية

من الممكن أن ننظف فتحات التهوية الخاصة بتكييف السيارة، عبر استخدام مادة جيلاتينية تقوم بالتقاط الأتربة العالقة داخل تلك الفتحات الدقيقة، و جميع الأجزاء التي يصعب الوصول إليها، كما أن فرشاة التلوين و الطلاء يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة على أكمل وجه، و بهذه الوسيلة يمكن تنظيف أزرار الزجاج الكهربائية وعناصر التحكم الخاصة بكاسيت السيارة بسهولة فائقة.

3– تغليف المقاعد ومقود الحركة

إذا كانت مقاعد السيارة تتكون من النسيج والقماش، فهي تكون أكثر عرضة للتلوث الناتج عن تساقط المأكولات أو المشروبات، يفضل أن نقوم بتجديد كسوة المقاعدة وتغليفها بطبقة من الجلد، حتى نستطيع تنظيفها بسهولة من وقت إلى آخر، كما يمكن تغليف مقود الحركة للحفاظ عليه من مشكلات التاكل، والتي تظهر بسبب درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس القوية.