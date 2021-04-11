وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الأحد 11-4-2021
ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك.
ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاحد.
وسجلت العملات العربية اليوم الاحد :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.05 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاحد 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.
ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.