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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الأحد 11-4-2021

العملات العربية
العملات العربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاحد.

وسجلت العملات العربية اليوم الاحد :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.05 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاحد 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.


 

العملات العربية بنك مصر اليوم الأحد سعر صرف الجنيه المصري

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