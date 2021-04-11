الفريق أسامة ربيع: رد فعل العالم على تعويم "إيفر جيفين" جعلنا نشعر بالفخر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حادث السفينة البنمية العملاقة"EVER GIVEN"، أثبت أن قناة السويس ليست لها خطوط ملاحية بديلة، كما كان يشاع قبل الحادث.



وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن فكرة التكريك أسفل مقدم السفينة الجانحة، كام اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس، مشيرًا إلى أن رد فعل العالم حول حادث السفينة "إيفر جيفين"، جعلنا نشعر بالفخر.



وأكد ربيع، أن العمل والتكريك لتعويم السفينة البنمية، كان مخاطر محسوبة، مشيرًا إلى أن كان هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة جنوحها، كان آخرهم هو السيناريو الثالث وهو تخفيف الحمولة، وهو الخيار الذى كنت استبعده لأنه كان سوف يستغرق شهور، مؤكدًا أنه كان واثقًا من تعويم السفينة، لكن لم يكن على يقين بموعد التعويم.



ووصلت صباح اليوم الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والمملوكة لهيئة قناة السويس، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.



وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركه من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادًا لتعويمها، غدًا الأحد، بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة فى عمليات الإنزال والقطر للكراكة.

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الفريق أسامة ربيع للميس الحديدى: الرئيس السيسي كان يتحدث معي 3 مرات يوميا حول تطورات جنوح السفينة.



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أول اتصال عقب نجاح تعويم السفينة، كان للرئيس السيسى، وقدم له التهنئة على نجاح تعويم السفينة فى وقت قياسى، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يتواصل معه ثلاث مرات يوميًا للاطمئنان على إجراءات تعويم السفينة.



أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة"ON"، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى التحقيقات بخصوص أزمة السفينة البنمية التى كانت جانحة بقناة السويس، حيث تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة بحوالى مليار دولار بصورة مبدئية، مشيرًا إلى جهات التحقيق قامت بتفريغ جهاز الـ "vdr"، وهو عبارة عن الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التابعة لشركة "إيفر جرين"، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة، مشيرًا إلى أن جنوح السفينة قد يعود لخطأ فني في استجابتها لأمر القبطان، وإذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات وديًا سنذهب للقضاء والسفينة ستبقى في القناة حتى يتم دفع التعويضات.



وأكد ربيع، لم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا تتأثر شهادتهما، مشيرًا إلى أن شحوط السفينة وصمة عار في تاريج أي قبطان، جاري التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددًا أن قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل.



ووصلت صباح اليوم الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والمملوكة لهيئة قناة السويس، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.



وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركه من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادًا لتعويمها، غدًا الأحد، بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة فى عمليات الإنزال والقطر للكراكة.