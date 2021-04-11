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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اجتماعي شعبي تشويقي .. ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله ضل راجل

برومو مسلسل ضل راجل
برومو مسلسل ضل راجل

كشف الفنان ياسر جلال ملامح أحداث مسلسله الجديد "ضل راجل"، قائلاً : "يتناول المسلسل أن الرجل هو من يضلل أهل بيته، حيث إنه الحب والحنان والآمان"، مؤكداً أن هذا هو المعنى العام للمسلسل .

وأضاف " ياسر جلال" في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية "الحياة "، أن المسلسل يتناول قضية في منتهى الأهمية، مشيراً إلى أن البرومو الخاص بالمسلسل غير موضح قصة المسلسل.

وتابع الفنان، أن بداية المسلسل حلقة مثيرة للغاية، وأحداث مشوقة، مضيفاً أن المسلسل اجتماعي شعبى ولكنه في إطار تشويقي، مشيراً إلى أنه لأول مرة يعمل مع الكاتب أحمد عبد الفتاح، صاحب فكرة المسلسل .

معقباً : " أنا سعيد إني بشتغل معاه " ، مقدماً التحية لباقي فريق العمل، الفنانة نور، والفنانة نرمين الفقي، والفنان أحمد حلاوة وغيرهم من الفنانين المشاركين في المسلسل .

اخبار التوك شو ياسر جلال مسلسل ضل راجل شهر رمضان عمل فني

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