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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يكشف عن عبادة يغفل عنها الكثير في شهر رمضان.. فيديو

عبادة يغفل عنها
عبادة يغفل عنها الكثير في شهر رمضان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، إن شهر رمضان شهر عظيم ومبارك وفيه نفحات ورحمات ليست موجودة في شهر غيره.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله اختار شهر رمضان من دون الشهور لنزول القرآن فيه، وربط الله وهو عليم بكونه وأسراره بين القرآن والليل، فقال تعالى (إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ).

وأشار إلى أن  ليلة القدر هي خير من ألف شهر، منوها بأن الليل فيه عبادة قد يغفل عنها الكثير ، وهي قوله تعالى "قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصفَهُ أَوِ انقُص مِنهُ قَلِيلاً * أَو زِد عَلَيهِ وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً" في الصلاة في الليل وقيامه ومنها الاعتكاف والتهجد.

وأكد أنه لابد من الاهتمام بالليل والعبادة فيها، لفضلها ومكانتها في هذا التوقيت وخاصة في شهر رمضان، منوها أن شهر رمضان فيها ليل ونهار، فالنهار فيه الصيام والليل فيه القيام.

الأزهر رمضان القرآن صلاة التهجد

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