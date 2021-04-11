شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن بدء حملتها التسويقية والإعلانية الجديدة التى تسمى "نيسان الجديدة" ، والتى من خلالها ستعرض الشركة أحدث طرازاتها، والتى ستكون من بطولة الممثلة الأمريكية بري لارسون.

وأوضحت نيسان فى بيان لها أن الإعلان سيتم نشره للمرة الأولى في نهاية هذا الأسبوع خلال بطولة مارش مادنيس NCAA ، و تستعرض الحملة من خلاله العديد من موديلات العلامة التجارية الجديدة، والتي وصلت لـ 10 منتجات جديدة كشفت عنها نيسان على مدار العشرين شهرًا الماضية.

وتظهر لارسون خلال افتتاحية الإعلان وهى تقود سيارة داتسون Z240 الكلاسيكية، وتتحدث عن كيف كانت قيادة السيارات مثل Z240 تدور حول الحرية والقوة وأشعلت الشغف داخل أولئك الذين قادوها ثم تظهر لارسون وهي تقود سيارة Nissan Z Protoالجديدة ، و فرونتير ، و ليف ، روج. وينتهي الإعلان مع قيادة لارسون سيارة نيسان أريا الكهربائية بالكامل.

و قال أليسون ويذرسبون نائب الرئيس ومدير التسويق في نيسان الولايات المتحدة في بيان: "نريد إثارة الناس في كل منعطف، ونحن متحمسون لتقديم هذا من خلال مجموعة منتجاتنا المحدثة بالكامل". “لقد عملنا مع بري لأكثر من عام وهي بالتأكيد تضيف الكثير في هذه الحملة الأخيرة ”.

وأضافت الممثلة العالمية لارسون : "كان من الرائع العمل مع فريق نيسان ونحن نستعد لإطلاق الحملة "سواء كانت رحلة على الطريق أو تنقلاتك اليومية - يجب أن تجلب القيادة إحساسًا بالبهجة. نحن متحمسون للاحتفال بالحرية في القيادة من جديد ".