عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

صدى البلد

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن بدء حملتها التسويقية والإعلانية الجديدة التى تسمى "نيسان الجديدة" ، والتى من خلالها ستعرض الشركة أحدث طرازاتها، والتى ستكون من بطولة الممثلة الأمريكية بري لارسون.

 

وأوضحت نيسان فى بيان لها أن الإعلان سيتم نشره للمرة الأولى في نهاية هذا الأسبوع خلال بطولة مارش مادنيس NCAA ، و تستعرض الحملة من خلاله العديد من موديلات العلامة التجارية الجديدة، والتي وصلت لـ 10 منتجات جديدة كشفت عنها نيسان على مدار العشرين شهرًا الماضية. 

 

وتظهر لارسون خلال افتتاحية الإعلان وهى تقود سيارة داتسون Z240 الكلاسيكية، وتتحدث عن كيف كانت قيادة السيارات مثل Z240  تدور حول الحرية والقوة وأشعلت الشغف داخل أولئك الذين قادوها ثم تظهر لارسون وهي تقود سيارة Nissan Z Protoالجديدة ، و فرونتير ، و ليف ، روج. وينتهي الإعلان مع قيادة لارسون سيارة نيسان أريا الكهربائية بالكامل.

 

و قال أليسون ويذرسبون نائب الرئيس ومدير التسويق في نيسان الولايات المتحدة في بيان: "نريد إثارة الناس في كل منعطف، ونحن متحمسون لتقديم هذا من خلال مجموعة منتجاتنا المحدثة بالكامل". “لقد عملنا مع بري لأكثر من عام وهي بالتأكيد تضيف الكثير في هذه الحملة الأخيرة ”.

 

وأضافت الممثلة العالمية لارسون : "كان من الرائع العمل مع فريق نيسان ونحن نستعد لإطلاق الحملة "سواء كانت رحلة على الطريق أو تنقلاتك اليومية - يجب أن تجلب القيادة إحساسًا بالبهجة. نحن متحمسون للاحتفال بالحرية في القيادة من جديد ".

نيسان نيسان الجديدة مارش مادنيس NCAA اخبار السيارات نيسان 2021

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

فيديوجراف .. ماذا قالت الصحافة العالمية عن موكب المومياوات الملكية

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة موقف بني سويف

اللواء سمير فرج: مناورة نسور النيل 2 مهمة لأمن مصر والسودان

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل برياني الدجاج

غدًا .. انطلاق مؤتمر "تعليم الوافدين والتحول الرقمي" في الأزهر

شاهد.. رجل يفاجئ بـ 20 ألف نحلة داخل سيارته

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

ترشيحاتنا

قصة سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم | صور

جولات الرئيس قيس سعيد في شوارع مصر| خبير سياحة يعدد الفوائد والمكاسب

شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

التعليم : إعلان أسماء الفائزين بجوائز «توفير الأطفال والشباب»

مدبولي: نعمل على تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

الثلاثاء غرة الشهر.. السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد