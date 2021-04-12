كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي.. فيديو جراف

وصلت إلى المياه المصرية الكراكة مهاب مميش، الأكبر في الشرق الأوسط، للانضمام إلى أسطول الوحدات التابعة لهيئة قناة السويس، والمساعدة في أعمال تطهير وتعميق المجرى الملاحي لـ قناة السويس و قناة السويس الجديدة .

مواصفات الكراكة مهاب مميش

وعن مواصفات الكراكة مهاب مميش أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة مهاب مميش تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في قناة السويس و قناة السويس الجديدة ويبلغ طول الكراكة ١٤٧,٤متراً، وعرضها ٢٣متراً، وغاطسها ٥,٥٠متر، بعمق تكريك ٣٥ مترا، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.

وذكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة مهاب مميش وصلت محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU إلى منطقة غاطس بورسعيد وعبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة مهاب مميش وفصلها عن السفينة.

كما تستعد هيئة قناة السويس لاستقبال الكراكة حسين طنطاوي في أغسطس المقبل، بعد وصول الكراكة مهاب مميش وذلك بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات، إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلو وات، ما يمكنهما من العمل 24 ساعة يوميا في جميع أنواع التربة الصخرية والرملية والطينية.

وقال إن خطوة بناء وشراء الكراكة مهاب مميش جاءت تنفیذا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي بتعظیم أصول ھیئة قناة السويس وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا، ضمن استراتیجیة الھیئة 2023، كما تعد الكراكة مهاب مميش إحدى معدات الحفر المتطورة التي تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وستسهم في توسعة وتعميق قناة السويس و قناة السويس الجديدة وستساهم في تعويم أي سفينة جانحة في القناة، خاصة بعد أزمة السفينة إيفر جيفن البنمية التي جنحت في مجرى القناة القديم خلال مارس الماضي.

وانطلقت الكراكة مهاب مميش في رحلتها إلى مصر خلال الأسبوع الماضي متجهة إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة، ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.