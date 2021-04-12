عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي.. فيديو جراف

صدى البلد

وصلت إلى المياه المصرية الكراكة مهاب مميش، الأكبر في الشرق الأوسط، للانضمام إلى أسطول الوحدات التابعة لهيئة قناة السويس، والمساعدة في أعمال تطهير وتعميق المجرى الملاحي لـ قناة السويس و قناة السويس الجديدة . 

مواصفات الكراكة مهاب مميش

وعن مواصفات الكراكة مهاب مميش أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة مهاب مميش تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في قناة السويس و قناة السويس الجديدة ويبلغ طول الكراكة ١٤٧,٤متراً، وعرضها ٢٣متراً، وغاطسها ٥,٥٠متر، بعمق تكريك ٣٥ مترا، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات. 

وذكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة مهاب مميش وصلت محمولة على متن سفينة النقل الثقيل  XIANG RUI KOU  إلى منطقة غاطس بورسعيد وعبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة مهاب مميش وفصلها عن السفينة. 

كما تستعد هيئة قناة السويس لاستقبال الكراكة حسين طنطاوي في أغسطس المقبل، بعد وصول الكراكة مهاب مميش وذلك بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات، إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلو وات، ما يمكنهما من العمل 24 ساعة يوميا في جميع أنواع التربة الصخرية والرملية والطينية. 

وقال إن خطوة بناء وشراء الكراكة مهاب مميش جاءت تنفیذا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي بتعظیم أصول ھیئة قناة السويس وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا، ضمن استراتیجیة الھیئة 2023، كما تعد الكراكة مهاب مميش إحدى معدات الحفر المتطورة التي تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وستسهم في توسعة وتعميق قناة السويس و قناة السويس الجديدة وستساهم في تعويم أي سفينة جانحة في القناة، خاصة بعد أزمة السفينة إيفر جيفن البنمية التي جنحت في مجرى القناة القديم خلال مارس الماضي.

وانطلقت الكراكة مهاب مميش في رحلتها إلى مصر خلال الأسبوع الماضي متجهة إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة، ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

الكراكة مهاب مميش مواصفات الكراكة مهاب مميش قناة السويس قناة السويس الجديدة مهاب مميش الكراكة حسين طنطاوي

موضوعات متعلقة

بمشاركة 4 قاطرات.. تفاصيل نجاح تعويم الكراكة مهاب مميش بقناة السويس

مهاب مميش: استقدمنا أحدث كراكة وتدربنا على كل صغيرة وكبيرة فيها.. فيديو

تصل لعمق 35 مترا .. مميزات كراكة مهاب مميش الأكبر في الشرق الأوسط .. فيديو

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان مالمو للسينما العربية.. وحظر تجول يمنح مصر تقدير الجمهور السويدي

محمد رمضان : نصي صعيدي والأخر بحراوي

محمد رمضان: بوعد الجمهور بمسلسل يليق بيهم.. ثقة في الله نمبر وان

قبل مغادرة مصر.. الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي.. فيديو جراف

غبي.. ترامب يوجه السباب ضد زعيم الجمهوريين بالكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد