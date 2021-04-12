اقتصاد السعودية.. سوق المواشي في تبوك يشهد حركة شرائية مع قرب حلول شهر رمضان

شهد سوق الماشية بمدينة تبوك هذه الأيام، كغيره من أسواق المواشي في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، حركة شرائية وإقبالا كبيرا على اللحوم الحمراء من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

فيما واكب البائعون وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها، إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة.



ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس "حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها، وسط تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا , وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الجهات المختصة جهودها الرقابية على المسالخ وموقع سوق الأغنام لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.