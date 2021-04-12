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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من مليون و925 ألف ريال.. مواصفات و أسعار بنتلي مولساني 2021 في السعودية.. صور

تبدأ من مليون و 925
تبدأ من مليون و 925 ألف ريال .. مواصفات و اسعار بنتلي مولسان

تعتبر شركة بنتلي للمحركات، واحدة من اعرق الشركات الانجليزية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الفاخرة، و التي اشتهرت بسيارة  الأثرياء، كما انها السيارة المفضلة لدى الكثير من نجوم كرة القدم العالمية و المشاهير.

 

و تقدم النسخة بنتلي مولساني 2021 داخل اراضي المملكة العربية السعودية، عبر 3 فئات من التجهيزات و هما، نسخة الفئة الأولى القياسية، و الثانية SPEED، و الثالثة EXTENDED WHEELBASE، و جميعهم زود بنفس اطلالة المحرك القوية.

تستمد بنتلي مولساني 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 530 حصان، و 1110 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 305 كم/ساعة.

 

و بفضل هذه القدرات الفنية تستطيع بنتلي أن تتسارع من وضع الاستعداد أو النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.9 ثانية فقط.

و تحتوي السيارة على العديد من مواصفات الأمان، مثل انظمة المكابح المتطورة، و برامج مساعدة السائق، و خاصية متابعة النقاط العمياء، و نظام التنبيه و التحذير من الاصطدام، بالاضافة إلى التوقف التلقائي في حالات الخطر، و مثبت السرعات التكيفي، مع خاصية تفعيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح.

تتوفر السيارة بنظام صوتي و ترفيهي مكون من 14 مكبر صوت، و شاشتين بقياس 10.4 بوصة مثبته على مساند الرأس الخاصة بالمقاعد الأمامية، و شاشة اخرى بلغ قياسها 8 بوصة، مع شعار بنتلي والذي يزين المقاعد الفاخرة، كما يظهر عند فتح الأبواب، مع طاولة خلفية قابلة للطي، و تطعيمات من الخشب تزين انحاء قمرة القيادة، إلى جانب الاطلالة الخارجية المميزة.

و يبلغ سعر السيارة بنتلي مولساني موديل 2021 داخل الأسواق السعودية بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 6800 سي سي بسعر 1.925.000 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل   SPEED 2021محرك 6800 سي سي بسعر 2.054.250 ريال سعودي.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل EXTENDED WHEELBASE 2021 محرك 6800 سي سي بسعر 2.255.000 ريال سعودي.

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