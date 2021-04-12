رمضان فرصة لذوات الإرادة الضعيفة لنسف الكرش بهذه الحيلة

رمضان فرصة لذوي السمنة المفرطة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ونسف الكرش خاصة إذا كنت تخشين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة في رمضان.

إليك رجيم متنوع بسيط ومجرب لإنقاص الوزن وحرق الدهون فى رمضان يقدمه موقع بولد سكاي الهندي.



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الافطار فى رمضان..

يمكن بدء الافطار بتناول 3 تمرات يوم بعد يوم ثم صلاة المغرب وبدء تناول الأفطار

اليوم الاول

شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة + طبق سلطة خضراء + طبق شوربة خالية الدسم

اليوم الثانى

قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز +طبق شوربة سمك

اليوم الثالث

2 شيحة لحم مشوي+طبق سوتيه + طبق أرز + طبق سلطة خضراء

اليوم الرابع

فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

اليوم الخامس

3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة أو خضار سوتيه

السحور فى رمضان ..

شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة + 1 توست سن

أو

كوب زبادى +قطعة جبن قريش +طبق سلطة + 1 توست سن

أو

بيضة مسلوقة + توست سن

أو

أو شريحتان جبن قريش + 1 توست سن



أو

طبق من بيض المخفوق +طبق سلطة + 1 توست سن

أو

شريحة نستو لايت +1توست سن

يمكنك بين الإفطار والسحور حرق أكثر للدهون بتناول المشروبات الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل وبذور الكتان.