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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: حالة الطرق هادئة ورسالة تحذير من تجاوز السرعات بالمدينة

طريق
طريق

قبل بدء شهر رمضان المبارك بساعات، تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء، ما عدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطوير الطرق والكباري، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور  .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع " الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وشارع شبرا وشارع القصر العيني" وميدان الخلفاوى .

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات.

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع إتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، خاصة بعد تركيب عدد من الرادارات الحديثة فى بعض المحاور بكافة قطاعات القاهرة  .

وأكد المصدر أن هناك تكثيفا من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفوري مع أي أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد أي حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن .

 

 

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