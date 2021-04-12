عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات

طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي

تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم  سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.

ويعتبر الزبادي من أهم و أبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام .


قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل الخطوات ..


طريقة عمل الزبادي 
كيلو لبن دافئ 
علبة زبادي 
ماء ساخن


طريقة تحضير الزبادي
- يخلط الزبادي مع اللبن ثم يصب فى طاجن فخار ثم يرص فى صينية بها ماء ساخن
- توضع فى الفرن بعد أن يطفأ ويضاف ماء ساخن للصينية بعد ساعتين
- تترك حتى يتحول اللبن لزبادي ويحفظ فى الثلاجة ثم يستخدم
 

طريقة عمل الزبادي سحور رمضان الزبادي فوائد الزبادي شهر رمضان

موضوعات متعلقة

لمدة شهر.. وصفة الزبادى مع الثوم للتخسيس

فوائد الزبادي لمرضى القولون

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

لبنان.. انهيار الليرة يعمق جراح المواطنين مع دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد