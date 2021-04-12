طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات

تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.

ويعتبر الزبادي من أهم و أبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام .



قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل الخطوات ..



طريقة عمل الزبادي

كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن