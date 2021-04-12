محافظ بورسعيد يناشد الأهالي بالوعى وعد التكدس والالتزام بالإجراءات الاحترازية

ناشد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية و البعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس من المواطنين خلال هذه المرحلة الحرجة والتى تشهد المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء .

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار ، وأن يرفع الله عن العالم هذا البلاء وأن يكون الشهر المبارك سببا فى زوالة

ودعا محافظ بورسعيد أن يشهد الشهر المبارك مزيدا من الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض و القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن .

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعلن اليوم الأثنين عن تكثيف واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة وتضافر الجهود في مناطق التجمعات والأحياء والمديريات والشوارع والميادين والمرافق والمستشفيات علي مدار اليوم حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام .

يأتى ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد



ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات التعقيم والتطهير بشكل مضاعف خلال هذه الايام والذى تتطلب العمل ليلا ونهارا لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من الفيروس المستجد كورونا .



وأضاف المحافظ بأن هناك أطقم فنية مدربة تقوم بأعمال التطهير بالتوازي بعدد من المناطق في وقت واحد حيث تم تطهير مناطق ( ديوان حي العرب _ ديوان عام المحافظة _ مستشفي الحميات _مستشفى التضامن _ سوق العصر (٢،١) _ ديوان حى الزهور _ مجمع المحاكم )

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط ، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل ، والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين ، مؤكدا أن تكاتف الجميع و الالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة