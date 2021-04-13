نائب: مشروع الدلتا الجديدة يساهم في زيادة الأمن الغذائي في مصر

أشاد النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس السيسي بالبدء في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قرار تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، في غاية الأهمية، منوها أنه يأتي لتعزيز إستراتيجية الدولة في مجال تكوين المجتمعات الزراعية والعمرانية، للعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع قادر على أن يساهم في زيادة الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، والعمل على تقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية، كما انه سيضيف مليون فدان جديد للرقعة الزراعية.

متابعة المشروع



كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد إجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي “الدلتا الجديدة“، بحضور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، حيث إن هذا المشروع يستهدف إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بنظم إدارية حديثة، تضم مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي.

