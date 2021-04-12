عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو ٢٠٢٢ فيس ليفت.

تسريب صور كيا سيراتو ٢٠٢٢ فيس ليفت.. صور

كيا سيراتو 2022
كيا سيراتو 2022

 تسربت صور كيا سيراتو kia cerato 2022 فيس ليفت الجديدة، والمعروفة في أسواق أخرى بـ K3 وفورتي، وتعطينا الصور أول نظرة على مقدمة السيارة المحدثة ولوحة العدادات الرقمية الجديدة.

ستحصل كيا سيراتو kia cerato 2022 على شبك أمامي جديد أوسع متصل بالمصابيح الأمامية المعاد تصميمها، مع تحديث المصد السفلي وإضافة شعار كيا الجديد.

و تشير بعض التسريبات اعتمادها علي محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي المتوفر حالياً في سيراتو بقوة 201 حصان وعزم 264 نيوتن متر، وتتوفر سيراتو الحالية بمحرك آخر 2.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 147 حصان.

وقد أكدت كيا العام الماضي على تطور نسخة كهربائية بالكامل لسيراتو  لأسواق محددة، وبالنسبة لنسخة الفيس ليفت القياسية فمن المتوقع طرحها قبل نهاية العام كموديل 2022.

وكانت قد تم طرح عدد من المعلومات الغير رسمية بشأن المقصورة الداخلية للسيارة ، تفيد بان هناك شاشة المعلومات والترفيه الحالية ذات مقاس 8 بوصات لتصبح بمقاس 10.25 بوصة، مع نظام تشغيل الوسائط المتعددة المحدث، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمجموعة من الأنظمة المتقدمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الموجه بالرادار ونظام التوجيه المساعد.

أخبار السيارات الجديدة أسعار السيارات كيا سيراتو كيا 2022

موضوعات متعلقة

صور تجسسية وتصميم تخيلي.. مواصفات كيا سبورتاج 2022

موصفات و اسعار كيا سونيت 2021 .. داخل اراضي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

طالب بتطبيق اللوائح.. الأهلي يشكو إمام عاشور رسميا باتحاد الكرة ولجنة الانضباط

العربية: روسيا ترعى اجتماعات مكثفة لحل أزمة سد النهضة

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

امساكية رمضان 2021 .. تعرف على عدد ساعات الصيام ومواقيت آذان الصلوات الخمس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بالعاصمة باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

842 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد