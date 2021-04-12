تسريب صور كيا سيراتو ٢٠٢٢ فيس ليفت.. صور

كيا سيراتو ٢٠٢٢ فيس ليفت.

تسربت صور كيا سيراتو kia cerato 2022 فيس ليفت الجديدة، والمعروفة في أسواق أخرى بـ K3 وفورتي، وتعطينا الصور أول نظرة على مقدمة السيارة المحدثة ولوحة العدادات الرقمية الجديدة.

ستحصل كيا سيراتو kia cerato 2022 على شبك أمامي جديد أوسع متصل بالمصابيح الأمامية المعاد تصميمها، مع تحديث المصد السفلي وإضافة شعار كيا الجديد.

و تشير بعض التسريبات اعتمادها علي محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي المتوفر حالياً في سيراتو بقوة 201 حصان وعزم 264 نيوتن متر، وتتوفر سيراتو الحالية بمحرك آخر 2.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 147 حصان.

وقد أكدت كيا العام الماضي على تطور نسخة كهربائية بالكامل لسيراتو لأسواق محددة، وبالنسبة لنسخة الفيس ليفت القياسية فمن المتوقع طرحها قبل نهاية العام كموديل 2022.

وكانت قد تم طرح عدد من المعلومات الغير رسمية بشأن المقصورة الداخلية للسيارة ، تفيد بان هناك شاشة المعلومات والترفيه الحالية ذات مقاس 8 بوصات لتصبح بمقاس 10.25 بوصة، مع نظام تشغيل الوسائط المتعددة المحدث، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمجموعة من الأنظمة المتقدمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الموجه بالرادار ونظام التوجيه المساعد.