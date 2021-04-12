محافظ الوادي الجديد يوجه برفع كفاءة آبار موط السياحية

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتطوير ورفع كفاءة آبار موط ٣ السياحية وتنقية وتطهير أحواض المياه وتجميل المنطقة المحيطة بالأحواض لإضفاء مظهر حضاري لهذا المقصد السياحي.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة، صباح اليوم، يرافقه نبيل حنفى رئيس المركز، كما وجه بدراسة طرح الموقع للاستثمار لتشغيله وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجذب مزيد من السياح والزوار.

وكانت آبار «موط 3» تستأجرها إحدى الشركات السياحية التي تركت الموقع منذ سنوات، وتم إغلاق المنتجع السياحي وتحول البئر إلى ري الزراعات بالمنطقة المجاورة إلى أن تم إعادة إحياء المشروع السياحي مرة أخرى والبدء في أعمال تطويره في ظل أنه موقع سياحي تقصده الأفواج السياحية من كافة المناطق للاستشفاء من أمراض العظام وغيرها.

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علي جانب آخر تفقد محافظ الوادي الجديد مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة والمقامة علي مساحة ١١٦ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ الوادى الجديد بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن حيث تم زراعة ٦ آلاف نخلة وإنشاء ٤٠ صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهه، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على ١٠ آلاف فسيلة. ووجه المحافظ بالتوسع في المشروع بالمساحات المجاورة وفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالقرية.



وفي ذات السياق كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، 50 طفلًا يتيمًا في الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمناسبة يوم اليتيم وذلك بمركزي الداخلة وبلاط بحضور رئيس مركز الداخلة، رئيس مركز بلاط، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض فقرات فنية وغنائية لطلاب المدارس، وتوزيع هدايا مالية وعينية قيمة لعدد ٥٠ طفل، كما قرر المحافظ دعم مدرسة الراشدة الإعدادية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه تقديرا لمشاركة طلابها في تقديم فقرات فنية خلال الاحتفالية.



وأكد المحافظ، خلال كلمته، اليوم الإثنين، على الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات الخيرية والأهلية في دعم جهود المحافظة لتقديم الدعم للأطفال الأيتام، مشيراً إلى ضرورة تواصل هذا الدعم على مدار العام وليس خلال هذا اليوم فقط.

