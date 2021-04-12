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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختيار فتحي سرور رئيسًا لمجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي والزند النائب الأول وشوكت والهنيدي وأبو العينين وشخصيات بارزة عربيا

صدى البلد

اختار مجلس الأمناء بمركز كيمت للتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار في مصر والوطن العربي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء.

يشكل مجلس الأمناء من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء المستشار أحمد إبراهيم الزند، وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق، النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء المستشار محمد رضا شوكت، المساعد الأول لوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، النائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء المستشار إبراهيم الهنيدي نائبا لرئيس المجلس للشئون الخارجية , وعمل المستشار الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية سابقا، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وحاليا رئيسا للجنة التشريعية بمجلس النواب .

النائب محمد ابو العينين نائبا للرئيس لشئون الاستثمار – ويشغل أبو العينين منصب وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي , وشغل سابقا منصب رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب على مدار عدة دورات .

الدكتور ماجد الشربيني نائبا للرئيس لشئون الدراسات والبحوث والتدريب وعمل الشربيني في مجال التحكيم الدولي لسنوات عديدة.

الدكتور جمال أبو ضيف، نائبا للرئيس لشئون الأمانة والمكتب الفني، وعمل أبو ضيف أيضا كمحكم دولي

المستشار أشرف واصل، نائبا للرئيس لشئون العضوية، وعمل "واصل" كمحكم دولي.

وبالنسبة لأعضاء المركز فهم كالتالي : 

السفير عبد الحميد البشري، سفير السودان بجيبوتي سابقا، وعمل أيضا قنصلًا عامًا لسفارة السودان بمصر سابقا، وعميد بجامعة إفريقيا العالمية .

الدكتور إبراهيم الملا، رئيس مركز الملا للاستشارات القانونية والتحكيم بدبي.

المستشار سليمان لطفي، مُحكم دولي بالإمارات

الدكتور عبد الوهاب الباهي، نقيب المحامين بتونس سابقا، ورئيس مركز تونس للتحكيم، ورئيس الاتحاد المغربي للتحكيم

الدكتور فايز صنهات، مؤسس الرائدة للاستشارات القانونية بالكويت

الدكتور محمد الشيدي، رئيس مركز الشيدي للقانون بعمان

الدكتور محمد بن عبد الله، مدير ومالك مكتب محمد بن عبد الله آل سحيم للاستشارات القانونية

النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

المستشارة أمل الدميري، مدير الإدارة القانونية بوزارة البترول

الدكتورة منى وهبه وزير مفوض

الدكتورة نهي رياض، محكم دولي

المستشار تيمور فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق

الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات .

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